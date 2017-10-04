Пьяный брестчанин катался по городу, пока не впал в алкогольную кому

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Проводится проверка по поводу инцидента в Бресте, где был остановлен пьяный местный житель, сообщили Sputnik в среду в областной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в ГАИ сообщили о подозрительном автомобиле Renault, который двигался по улице Гаврилова в областном центре. Выехавшие по вызову инспекторы обнаружили иномарку, возле нее находился и позвонивший правоохранителям водитель, который остановил машину.

За рулем "Рено" находился 54-летний брестчанин, однако он не реагировал на звуки и не выходил из машины. Инспекторы отметили, что он находился в предобморочном состоянии.

Приехавшие на место медики констатировали у водителя алкогольную кому, мужчина был госпитализирован.

Автомобиль брестчанина был доставлен на штрафстоянку.