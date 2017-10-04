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Паром с пассажирами перевернулся в Нигерии: погибли 17 человек

04.10.2017 20:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Крушение парома в Нигерии унесло жизни более десяти человек, около 30 — пропали без вести, передают информационные агентства.

Инцидент произошел на северо-западе Нигерии. В момент крушения на пароме находились 60 пассажиров. Судно двигалось по реке Нигер и в какой-то момент врезалось в ствол дерева.

После кораблекрушения спасатели обнаружили тела 17 погибших, еще 17 пассажиров были спасены.

Поиски 26 человек, пропавших без вести, продолжаются, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Не исключается, что паром был перегружен. Поэтому предполагаемое количество жертв может увеличиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Судно, которое могло быть перегружено пассажирами, двигалось по реке Нигер и внезапно врезалось в ствол дерева.

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