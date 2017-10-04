Паром с пассажирами перевернулся в Нигерии: погибли 17 человек

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Крушение парома в Нигерии унесло жизни более десяти человек, около 30 — пропали без вести, передают информационные агентства.

Инцидент произошел на северо-западе Нигерии. В момент крушения на пароме находились 60 пассажиров. Судно двигалось по реке Нигер и в какой-то момент врезалось в ствол дерева.

После кораблекрушения спасатели обнаружили тела 17 погибших, еще 17 пассажиров были спасены.

Поиски 26 человек, пропавших без вести, продолжаются, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Не исключается, что паром был перегружен. Поэтому предполагаемое количество жертв может увеличиться.