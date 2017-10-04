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Пожар произошел в приходе храма "Нечаянная Радость" в Новополоцке
05.10.2017 08:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на территории приходе храма "Нечаянная Радость" в Полоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Пожар произошел ночью в четверг, в МЧС информация о нем поступила в 00:04.
"Поступило сообщение о пожаре в помещении в кирпичном одноэтажном здания обслуживающего персонала на территории прихода Храма Иконы Божий Матери "Нечаянная Радость", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в результате в помещении для отдыха обслуживающего персонала были повреждены имущество, закопчены стены и потолок, никто из людей не пострадал.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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