МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на территории приходе храма "Нечаянная Радость" в Полоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



© Pixabay Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе

Пожар произошел ночью в четверг, в МЧС информация о нем поступила в 00:04.

"Поступило сообщение о пожаре в помещении в кирпичном одноэтажном здания обслуживающего персонала на территории прихода Храма Иконы Божий Матери "Нечаянная Радость", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате в помещении для отдыха обслуживающего персонала были повреждены имущество, закопчены стены и потолок, никто из людей не пострадал.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.