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Пожар произошел в приходе храма "Нечаянная Радость" в Новополоцке

05.10.2017 08:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на территории приходе храма "Нечаянная Радость" в Полоцке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Пожар произошел в приходе храма "Нечаянная Радость" в Новополоцке
© Pixabay
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Пожар произошел ночью в четверг, в МЧС информация о нем поступила в 00:04.

"Поступило сообщение о пожаре в помещении в кирпичном одноэтажном здания обслуживающего персонала на территории прихода Храма Иконы Божий Матери "Нечаянная Радость", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате в помещении для отдыха обслуживающего персонала были повреждены имущество, закопчены стены и потолок, никто из людей не пострадал.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.

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