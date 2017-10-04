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Военный самолет Ан-32 врезался в полицейскую базу в Перу
05.10.2017 08:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Самолет Ан-32 военно-морских сил Перу врезался в базу национальной полиции в аэропорту города Масамари, сообщило издание
Инцидент произошел в среду около 11:00 по местному времени в регионе Хунин.
Сообщается, что на борту воздушного судна находились военнослужащие, которые в результате инцидента, как и полицейские базы, не пострадали.
По предварительным данным, причиной столкновения Ан-32 со зданиями стал отказ тормозной системы самолета во время посадки, из-за чего он выкатился со взлетно-посадочной полосы.
По информации издания, самолет разрушил несколько небольших построек на территории базы. Ан-32 при столкновении получил механические повреждения.
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На борту воздушного судна находились военнослужащие, которые в результате инцидента, как и полицейские базы, не пострадали.
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