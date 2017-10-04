Военный самолет Ан-32 врезался в полицейскую базу в Перу

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Самолет Ан-32 военно-морских сил Перу врезался в базу национальной полиции в аэропорту города Масамари, сообщило издание El Comercio .

Инцидент произошел в среду около 11:00 по местному времени в регионе Хунин.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились военнослужащие, которые в результате инцидента, как и полицейские базы, не пострадали.

Alcanzo a los medios un video del avión de la marina que se estrelló contra el aeropuerto de Mazamari pic.twitter.com/R7LmgKaKA8 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 4 октября 2017 г.

По предварительным данным, причиной столкновения Ан-32 со зданиями стал отказ тормозной системы самолета во время посадки, из-за чего он выкатился со взлетно-посадочной полосы.

По информации издания, самолет разрушил несколько небольших построек на территории базы. Ан-32 при столкновении получил механические повреждения.