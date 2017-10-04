Крушение парома в Нигерии: количество погибших превысило 20 человек

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Количество жертв затонувшего накануне парома в районе Агвар, расположенном на северо-западе Нигерии, увеличилось до 22 человек, сейчас проводится опознание тел погибших, сообщила в четверг газета PM News Nigeria .



© Sputnik/ Владимир Первенцев Паром с пассажирами перевернулся в Нигерии: погибли 17 человек

В среду местные власти заявили о 17 погибших и 26 пропавших без вести при крушении судна, которое двигалось по реке Нигер.

По информации газеты семь человек с парома удалось спасти. По предварительным данным нацуправления по чрезвычайным ситуациям страны, судно перевернулось после столкновения с находившимся в воде бревном.

Сообщается, что люди на пароме следовали в район города Махуту, чтобы посмотреть на обнаруженный там камень с религиозными надписями на арабском языке.

В настоящее время тела погибших находятся в главном госпитале города Яури, где производится их опознание родственниками. Местные власти не исключают, что судно могло быть перегружено, в связи с этим число жертв крушения может быть больше.