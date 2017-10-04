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Жена Караченцова заявила, что у артиста обнаружили рак

05.10.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Актер Николай Караченцов болен раком, такое заявление накануне сделала супруга артиста Людмила Поргина в интервью изданию StarHit.

Жена Караченцова заявила, что у артиста обнаружили рак
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Актера Николая Караченцова выписали из больницы

Не так давно Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда он попал в начале сентября из-за резкого ухудшения здоровья. Однако на этом проблемы со здоровьем 72-летнего актера не закончились: как заявила супруга артиста, у него обнаружили злокачественное образование.

"В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее", — рассказала Поргина.

Впрочем, сын артиста Андрей опроверг заявления Поргиной: по его словам, обследования еще не завершены, так что все выводы преждевременны.

Актер Николай Караченцов сыграл десятки ролей в театре и кино. Среди самих известных его работ — кинокартины "Юнона и Авось", "Белые росы", "12 стульев" и множество других. С 2005 года Караченцов не играет в кино и театре из-за тяжелой аварии, которая сильно повлияла на состояние его здоровья.

 
Теги: Минск
 
 
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Сын известного актера подчеркнул, что диагноз еще не подтвержден, а все обследования не завершены.

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