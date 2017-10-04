Mitsubishi занесло на дороге и выбросило в кювет в Минском районе

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате ДТП в Минском районе – его машину на мокрой дороге занесло и выбросило в кювет, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.



© Sputnik / Виктор Толочко Массовое ДТП в Чаусском районе произошло из-за лося

Авария произошла накануне около 07:00 на шестом километре автодороги Новый Двор – Михановичи – Пятевщина.

"Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Colt, не учел погодные условия, неправильно выбрал скоростной режим, в результате чего не справился с управлением совершил съезд в кювет", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в кювете легковой автомобиль опрокинулся на крышу.

В аварии ранения получил 63-летний мужчина, находившийся за рулем авто, его доставили в минскую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.