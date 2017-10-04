СБУ выдворила из страны резавшего торт журналиста НТВ

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немышева, задержанного накануне сотрудниками правоохранительных органов Украины, выдворили из страны, сообщили в четверг в пресс-службе Службы безопасности страны.



© Sputnik/ Стрингер Корреспондента НТВ задержали в Киеве во время разрезания торта

Немышева задержали накануне во время того, как он нарезал столовым ножом "Киевский" торт в рамках съемок репортажа из столицы Украины. Правоохранители утверждают, что задержали его из-за "мелкого правонарушения".

Как рассказали в СБУ, во время установления личности и проверки документов у журналиста нашли аккредитацию Мининформа ДНР, которая позволяет работать прессе в Донбассе. После этого к ситуации привлекли и Службу безопасности.

Правоохранительные органы установили, что с весны 2016-го по осень 2017 года Немышев работал на юго-востоке страны и готовил оттуда репортажи — по заявлениям СБУ, "антиукраинские".

"Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня 5 октября в четыре утра Немышева принудительно возвратили в РФ на пункт пропуска "Сеньковка", — добавили в СБУ.

Журналисту телеканала запретили въезд в Украину сроком на три года. Ведомство также заявило, что проинформировало о случившемся представителей международных журналистских организаций.