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Россиянин на Lexus вез в Беларусь 300 килограммов гашиша

05.10.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Гродненские таможенники предотвратили попытку ввоза на территорию Беларуси около 300 килограммов гашиша, сообщили Sputnik в четверг в Гродненской региональной таможне.

Россиянин на Lexus вез в Беларусь 300 килограммов гашиша
© Фото: ГПК
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Водитель автомобиля Lexus, гражданин России, ехал из Польши через пункт пропуска "Брузги" по "зеленому коридору".

"При досмотре машины в тайниках пола салона автомобиля и днища было обнаружено 372 брикета с веществом растительного происхождения коричневого цвета", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что наркотики удалось достать, только распилив кузов машины с использованием электроинструментов. Впоследствии эксперт управления ГКСЭ по Гродненской области установил, что обнаруженное вещество является гашишем.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси, мужчина был задержан. Материалы дела таможенники передали в УСК по Гродненской области.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Наркотики удалось достать, только распилив кузов машины с использованием электроинструментов.

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