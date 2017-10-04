Мужчина в Слонимском районе проломил голову односельчанину костылем

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя одной из деревень Слонимского района, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений односельчанину, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, конфликт между мужчинами 45 и 65 лет произошел возле магазина и был вызван спором из-за размера зарплат, которые они когда-то получали.

"Раньше они вместе работали и стали спорить из-за зарплаты, которую якобы один в свое время получал больше другого. Более старший из выяснявших отношения граждан был на костылях. Один костыль у него забрал оппонент и стукнул этим предметом пенсионера по голове", – сказал заместитель начальника Слонимского РОВД Александр Полховский.

По его словам у потерпевшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга – это повреждения, которые относятся к категории тяжких.

В отношении агрессивного сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до десяти лет лишения свободы.