|
УВД: поиски Максима Мархалюка продолжаются
05.10.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Поиски десятилетнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются в четверг, сообщили Sputnik в УВД Гродненской области.
Десятилетний Максим пропал вечером 16 сентября. По одной из версий, он отправился по грибы в Беловежскую пущу и заблудился. С тех пор не прекращаются поисковые операции — в первые дни к ним привлекали сотни сотрудников милиции, МЧС и поисковых отрядов.
По данным на утро четверга 5 октября, Максим Мархалюк еще не найден. Однако поиски будут продолжать до тех пор, пока ребенка не найдут.
"В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники милиции из близлежащих территориальных подразделений. Также на помощь коллегам вновь придет отряд милиции особого назначения, для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака", — рассказали в областном УВД.
На прошлой неделе по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Впрочем, криминального следа в пропаже ребенка правоохранители пока не видят.
К слову, 10 октября у Максима будет день рождения — ему исполнится 11 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже почти три недели вся страна следит за поисками десятилетнего мальчика, пропавшего в Беловежской пуще.
|
Архив (ЧП)
Комментарии