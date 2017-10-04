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В Новополоцке горела церковная постройка. Похоже, не достали "зарядку" из розетки
Ночью 5 октября новополоцкие спасатели выезжали на тушение пожара на территории храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» на улице 1-я Линия, 10,
Возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании для обслуживающего персонала храма. В помещении для отдыха повреждено имущество — кровати, постельное белье, закопчены стены и потолок.
Причину пожара устанавливают.
— По предварительной версии, произошло короткое замыкание из-за включенного в сеть зарядного устройства для мобильного телефона, — сообщила TUT.BY официальный представитель УМЧС по области Марина Фандо.
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Ночью 5 октября новополоцкие спасатели выезжали на тушение пожара на территории храма в честь иконы Божьей Матери "Нечаянная Радость".
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Архив (ЧП)
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