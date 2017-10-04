Ночью 5 октября новополоцкие спасатели выезжали на тушение пожара на территории храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» на улице 1-я Линия, 10, сообщает МЧС.

Возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании для обслуживающего персонала храма. В помещении для отдыха повреждено имущество — кровати, постельное белье, закопчены стены и потолок.

Причину пожара устанавливают.

— По предварительной версии, произошло короткое замыкание из-за включенного в сеть зарядного устройства для мобильного телефона, — сообщила TUT.BY официальный представитель УМЧС по области Марина Фандо.