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В Минске судят виновника смертельного ДТП на МКАД

05.10.2017 11:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела минчанина Андрея Радзивановского, который был за рулем автомобиля, попавшего в ДТП на МКАД в марте 2017 года.

В Минске судят виновника смертельного ДТП на МКАД
© Фото: СК Беларуси
Ночное ДТП на МКАД: один человек погиб, пятеро в больнице

Ночью 2 марта 2017 года на Минской кольцевой дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо с травмами были доставлены в больницу.

Фигурант данного дела Радзивановский обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — в угоне автомобиля (ст.214) и Нарушении правил дорожного движения (ст. 317), будучи в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор зачитал обвинение, Радзивановский признал вину частично — по ст. 317, по ст. 214 — не признал.

Согласно предъявленному обвинению, фигурант в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле кроме него находились 5 человек, две девушки и трое молодых людей. По словам прокурора, ДТП произошло из-за того, что была неправильно выбрана скорость, авто вылетело за пределы проезжей части. В результате погиб на месте 21 летний пассажир, четыре пассажира и водитель были доставлены в больницу с травмами. Через 11 дней от травм скончался молодой человек, знакомый обвиняемого.

В Минске судят виновника смертельного ДТП на МКАД
© Sputnik/ Виктор Толочко
СК сообщил новые обстоятельства аварии на МКАД с участием 6 человек

Как следует из показаний обвиняемого, накануне трагедии рано утром они перегоняли автомобиль знакомых. Потом поднялись в квартиру минчанина, (именно он потом станет жертвой ДТП и скончается в больнице через 11 дней — Sputnik), где употребляли спиртные напитки. По словам обвиняемого, вечером того дня они приняли решение взять ключи от чужой машины и поехать в ночной клуб. Обвиняемый был за рулем автомобиля, а его знакомый привел из клуба две незнакомых девушки и два парня. Все сели в автомобиль и поехали на МКАД.

По данному делу шесть человек проходят в качестве потерпевших. Среди них матери погибших, которые все время плачут во время допроса в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Матери погибших в жутком ДТП молодых людей во время суда рыдают и просят строго наказать виновника.

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