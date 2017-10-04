В Минске судят виновника смертельного ДТП на МКАД

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела минчанина Андрея Радзивановского, который был за рулем автомобиля, попавшего в ДТП на МКАД в марте 2017 года.

Ночью 2 марта 2017 года на Минской кольцевой дороге произошло жуткое ДТП , в результате которого два человека погибли, четверо с травмами были доставлены в больницу.

Фигурант данного дела Радзивановский обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — в угоне автомобиля (ст.214) и Нарушении правил дорожного движения (ст. 317), будучи в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор зачитал обвинение, Радзивановский признал вину частично — по ст. 317, по ст. 214 — не признал.

Согласно предъявленному обвинению, фигурант в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле кроме него находились 5 человек, две девушки и трое молодых людей. По словам прокурора, ДТП произошло из-за того, что была неправильно выбрана скорость, авто вылетело за пределы проезжей части. В результате погиб на месте 21 летний пассажир, четыре пассажира и водитель были доставлены в больницу с травмами. Через 11 дней от травм скончался молодой человек, знакомый обвиняемого.



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Как следует из показаний обвиняемого, накануне трагедии рано утром они перегоняли автомобиль знакомых. Потом поднялись в квартиру минчанина, (именно он потом станет жертвой ДТП и скончается в больнице через 11 дней — Sputnik), где употребляли спиртные напитки. По словам обвиняемого, вечером того дня они приняли решение взять ключи от чужой машины и поехать в ночной клуб. Обвиняемый был за рулем автомобиля, а его знакомый привел из клуба две незнакомых девушки и два парня. Все сели в автомобиль и поехали на МКАД.

По данному делу шесть человек проходят в качестве потерпевших. Среди них матери погибших, которые все время плачут во время допроса в суде.