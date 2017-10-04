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ГАИ Бреста: у "коматозного" водителя было 4 промилле

05.10.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Стали известны результаты медицинского освидетельствования водителя, задержанного на улице Гаврилова в Бресте, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ Бреста: у "коматозного" водителя было 4 промилле
© Pexels
Пьяный брестчанин катался по городу, пока не впал в алкогольную кому

Мертвецки пьяного водителя обнаружили в областном центре вечером 3 октября  благодаря информации очевидца.

"Медицинское освидетельствование показало у водителя состояние алкогольного опьянения – 4 промилле", – сказали в ГАИ.

Как ранее сообщал Sputnik, мужчина, который был за рулем Ford, находился в состоянии, близком к обморочному, и не реагировал на звуки. Прибывшие на место медики скорой констатировали у него алкогольную кому. Водителя госпитализировали, а машину доставили на штрафстоянку.

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Смертельная доза алкоголя для взрослого человека составляет 5 промилле, 4 промилле означает, что гражданин выпил более трех бутылок крепкого алкоголя.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пьяного водителя задержали вечером 3 октября благодаря информации очевидца.

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