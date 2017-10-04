От стрелков в США погибло больше человек, чем в войнах

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Число жертв всех войн, в которых участвовали Соединенные Штаты Америки, учитывая гражданскую войну, ниже числа жертв нападений с огнестрельным оружием, сообщила американская редакция The Guardian .

"От стрельбы, начиная с 1968 года, погибло 1 516 863 человек, в войнах, включая гражданскую войну — 1 396 733 человек", — сообщило издание.

Самый массовый расстрел мирных жителей произошел на этой неделе в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка стали 59 человек, присутствовавших на кантри-фестивале. Президент США Дональд Трамп пока избегает обсуждения запрета на свободное ношение оружия. Прежде он отмечал, что ограничения на продажу оружия могут быть введены, но не сейчас.

Право ношения оружия гарантирует гражданам США Вторая поправка к Конституции. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Доля преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, в США одна из самых высоких в мире. Кроме того, свыше 20 тысяч человек совершают самоубийства с помощью огнестрельного оружия.