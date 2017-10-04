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От стрелков в США погибло больше человек, чем в войнах
05.10.2017 12:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Число жертв всех войн, в которых участвовали Соединенные Штаты Америки, учитывая гражданскую войну, ниже числа жертв нападений с огнестрельным оружием, сообщила американская редакция
© REUTERS/ Steve Marcus
"От стрельбы, начиная с 1968 года, погибло 1 516 863 человек, в войнах, включая гражданскую войну — 1 396 733 человек", — сообщило издание.
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Право ношения оружия гарантирует гражданам США Вторая поправка к Конституции. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Доля преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, в США одна из самых высоких в мире. Кроме того, свыше 20 тысяч человек совершают самоубийства с помощью огнестрельного оружия.
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С 1968 года от стрельбы в США погибло больше полутора миллиона человек.
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