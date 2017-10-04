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Пенсионер на ВАЗ сбил двух девочек в Гомеле и скрылся с места ДТП
05.10.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого мужчину, который на автомобиле ВАЗ сбил на переходе двух подростков и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 19:25 на улице Советской областного центра: машина сбила двух 16-летних девочек-пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате одна из гомельчанок была госпитализирована.
"В 20:45 сотрудниками ГАИ на автодороге "Гомель – Аэропорт" был задержан причастный к происшествию автомобиль ВАЗ-21074", – сказали в инспекции.
По информации собеседников Sputnik, за рулем машины находился 77-лений водитель. Обнаружить подозреваемого удалось благодаря введенному в Гомеле плану "Перехват".
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.
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Обнаружить подозреваемого удалось благодаря введенному в Гомеле плану "Перехват".
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