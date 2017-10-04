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Тело солдата-срочника обнаружено в военной части в Борисовском районе
05.10.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Борисовский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили в четверг Sputnik в СК.
Тело солдата-срочника, прибывшего в часть для прохождения службы в мае текущего года, было обнаружено два дня назад в подвальном помещении одного из зданий на территории военной части в Борисовском районе.
"В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Она отметила, что полученные в результате исследования данные позволяют рассматривать в качестве основной версии самоубийство.
Для установления причины смерти военнослужащего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также для установления точной картины происшествия проводятся следственные действия, опрашиваются сослуживцы погибшего, командование части, а также родственники и знакомы военнослужащего.
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По информации экспертов, версия криминала исключается, наиболее вероятно, что военнослужащий покончил с собой.
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