Тело солдата-срочника обнаружено в военной части в Борисовском районе

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Борисовский районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили в четверг Sputnik в СК.

Тело солдата-срочника, прибывшего в часть для прохождения службы в мае текущего года, было обнаружено два дня назад в подвальном помещении одного из зданий на территории военной части в Борисовском районе.

"В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено", — рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Она отметила, что полученные в результате исследования данные позволяют рассматривать в качестве основной версии самоубийство.

Для установления причины смерти военнослужащего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также для установления точной картины происшествия проводятся следственные действия, опрашиваются сослуживцы погибшего, командование части, а также родственники и знакомы военнослужащего.