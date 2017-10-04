ДТП по-белорусски: под Речицей перевернулся набитый картошкой Mercedes

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Груженый картофелем микроавтобус Mercedes перевернулся в Речицком районе, сообщил портал Progomel .



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионер на ВАЗ сбил двух девочек в Гомеле и скрылся с места ДТП

Авария произошла в четверг около 12:20 на автодороге М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

Как сообщает портал, в салоне машины находились два человека – женщина-водитель и пассажир, они возвращались в Гомель из Речицы и везли приобретенный для продажи на ярмарке картофель.

Предположительно, авария произошла из-за лопнувшего из-за перегрузки машины колеса. Mercedes вылетел в кювет и перевернулся.

Пассажир смог сам выбраться из автомобиля, засыпанную картофелем женщину помогли извлечь из машины водители, ставшие очевидцами ДТП. Сообщается, что они в аварии серьезно не пострадали.