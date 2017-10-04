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ДТП по-белорусски: под Речицей перевернулся набитый картошкой Mercedes
05.10.2017 14:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Груженый картофелем микроавтобус Mercedes перевернулся в Речицком районе, сообщил портал
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла в четверг около 12:20 на автодороге М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".
Как сообщает портал, в салоне машины находились два человека – женщина-водитель и пассажир, они возвращались в Гомель из Речицы и везли приобретенный для продажи на ярмарке картофель.
Предположительно, авария произошла из-за лопнувшего из-за перегрузки машины колеса. Mercedes вылетел в кювет и перевернулся.
Пассажир смог сам выбраться из автомобиля, засыпанную картофелем женщину помогли извлечь из машины водители, ставшие очевидцами ДТП. Сообщается, что они в аварии серьезно не пострадали.
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Пассажир смог сам выбраться из автомобиля, засыпанную картофелем женщину помогли извлечь из машины водители, ставшие очевидцами ДТП.
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