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ДТП по-белорусски: под Речицей перевернулся набитый картошкой Mercedes

05.10.2017 14:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Груженый картофелем микроавтобус Mercedes перевернулся в Речицком районе, сообщил портал Progomel.

ДТП по-белорусски: под Речицей перевернулся набитый картошкой Mercedes
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла в четверг около 12:20 на автодороге М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

Как сообщает портал, в салоне машины находились два человека – женщина-водитель и пассажир, они возвращались в Гомель из Речицы и везли приобретенный для продажи на ярмарке картофель.

Предположительно, авария произошла из-за лопнувшего из-за перегрузки машины колеса. Mercedes вылетел в кювет и перевернулся.

Пассажир смог сам выбраться из автомобиля, засыпанную картофелем женщину помогли извлечь из машины водители, ставшие очевидцами ДТП. Сообщается, что они в аварии серьезно не пострадали.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пассажир смог сам выбраться из автомобиля, засыпанную картофелем женщину помогли извлечь из машины водители, ставшие очевидцами ДТП.

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