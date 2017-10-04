Женщина из Ушачского района два раза за неделю терялась в одном лесу

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасателям в Ушачском районе пришлось два раза за неделю искать пенсионерку в лесу, которая терялась во время сбора ягод, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



© Sputnik/ Инна Гришук УВД: поиски Максима Мархалюка продолжаются

В первый раз 68-летняя женщина пропала 1 октября, тогда ее нашли около полуночи в тот же день в районе деревни Двор-Жары.

"Несмотря на это через три дня она опять направляется одна в лес. 4 октября в 19:30 пенсионерка по телефону сообщила, что заблудилась в том же лесу, опять в районе деревни Двор-Жары", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, связь с потерявшийся женщиной поисковики поддерживали по мобильному.

Нашли пенсионерку в 21:52, состояние женщины было удовлетворительное и в госпитализации она не нуждалась.