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Женщина из Ушачского района два раза за неделю терялась в одном лесу
05.10.2017 15:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасателям в Ушачском районе пришлось два раза за неделю искать пенсионерку в лесу, которая терялась во время сбора ягод, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
© Sputnik/ Инна Гришук
В первый раз 68-летняя женщина пропала 1 октября, тогда ее нашли около полуночи в тот же день в районе деревни Двор-Жары.
"Несмотря на это через три дня она опять направляется одна в лес. 4 октября в 19:30 пенсионерка по телефону сообщила, что заблудилась в том же лесу, опять в районе деревни Двор-Жары", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, связь с потерявшийся женщиной поисковики поддерживали по мобильному.
Нашли пенсионерку в 21:52, состояние женщины было удовлетворительное и в госпитализации она не нуждалась.
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Связь с потерявшийся женщиной, собиравшей ягоды, поисковики поддерживали по мобильному.
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