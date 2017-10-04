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Женщина из Ушачского района два раза за неделю терялась в одном лесу

05.10.2017 15:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Спасателям в Ушачском районе пришлось два раза за неделю искать пенсионерку в лесу, которая терялась во время сбора ягод, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Женщина из Ушачского района два раза за неделю терялась в одном лесу
© Sputnik/ Инна Гришук
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В первый раз 68-летняя женщина пропала 1 октября, тогда ее нашли около полуночи в тот же день в районе деревни Двор-Жары. 

"Несмотря на это через три дня она опять направляется одна в лес. 4 октября в 19:30 пенсионерка по телефону сообщила, что заблудилась в том же лесу, опять в районе деревни Двор-Жары", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, связь с потерявшийся женщиной поисковики поддерживали по мобильному.

Нашли пенсионерку в 21:52, состояние женщины было удовлетворительное и в госпитализации она не нуждалась.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Связь с потерявшийся женщиной, собиравшей ягоды, поисковики поддерживали по мобильному.

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