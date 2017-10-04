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Первая женщина-водитель погибла в Саудовской Аравии
05.10.2017 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Первое смертельное ДТП с участием женщины-водителя зафиксировано в Саудовской Аравии после введения разрешения гражданкам страны управлять автомобилями, сообщило издание
Водитель училась на права в Джидде. В момент ДТП с ней в машине был супруг, который помогал ей советами. Автомобиль врезался в бетонную стену, водитель погибла, мужчина с травмами был доставлен в больницу.
В сентябре текущего года король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам водить авто.
На текущей неделе уже произошло смертельное ДТП с женщиной-водителем: авто врезалось в грузовик, в результате пострадала гражданка, находившаяся за рулем, а 13-летний пассажир погиб.
Ранее власти Саудовской Аравии предупредили жительниц страны, чтобы они воздержались от управления автомобилем до тех пор, пока указ короля не вступит в силу.
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Ранее власти Саудовской Аравии предупредили жительниц страны, чтобы они воздержались от управления автомобилем до тех пор, пока указ короля не вступит в силу.
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