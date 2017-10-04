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Первая женщина-водитель погибла в Саудовской Аравии

05.10.2017 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. Первое смертельное ДТП с участием женщины-водителя зафиксировано в Саудовской Аравии после введения разрешения гражданкам страны управлять автомобилями, сообщило издание Gulf News.

Первая женщина-водитель погибла в Саудовской Аравии
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Taxi
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Водитель училась на права в Джидде. В момент ДТП с ней в машине был супруг, который помогал ей советами. Автомобиль врезался в бетонную стену, водитель погибла, мужчина с травмами был доставлен в больницу.

В сентябре текущего года король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам водить авто.

На текущей неделе уже произошло смертельное ДТП с женщиной-водителем: авто врезалось в грузовик, в результате пострадала гражданка, находившаяся за рулем, а 13-летний пассажир погиб.

Ранее власти Саудовской Аравии предупредили жительниц страны, чтобы они воздержались от управления автомобилем до тех пор, пока указ короля не вступит в силу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее власти Саудовской Аравии предупредили жительниц страны, чтобы они воздержались от управления автомобилем до тех пор, пока указ короля не вступит в силу.

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