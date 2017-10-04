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Дело о жутком ДТП на МКАД: хозяин угнанного авто дал показания

05.10.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Автомобиль, на котором было совершено смертельное ДТП на МКАД в начале марта 2017 года, был в аварийном состоянии. Об этом заявила в суде его владелица. Она является бывшей женой хозяина угнанного авто, который по данному делу проходит как свидетель. В четверг он был допрошен в суде, передает корреспондент Sputnik из зала суда Октябрьского района.

Дело о жутком ДТП на МКАД: хозяин угнанного авто дал показания
© Фото: СК Беларуси
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"Бросил ключи и пошел спать"

Отвечая на вопросы прокурора, хозяин автомобиля рассказал о событиях накануне ДТП. По его словам, ранее его бывшая жена передала ему автомобиль для проведения ремонтных работ.

Он рассказал, что 1 марта вместе с компанией распивал спиртные напитки в квартире минчанина, который после ДТП скончается в больнице.

В тот вечер хозяин авто попросил перегнать автомобиль, двое участников застолья пошли отгонять машину, после чего вернулись в квартиру вместе с приятелями, в том числе и с обвиняемым.

"Ключи от машины положили на стол, все были пьяные", — сказал он и добавил, что отдал ключи самому трезвому и пошел спать.

"Я всем сказал, чтобы никто не смел ездить на моем автомобиле", — сказал он.

Дело о жутком ДТП на МКАД: хозяин угнанного авто дал показания
© Sputnik / Анна Нефедова
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По словам мужчины, о ДТП, в которое попала его машина и пьяная компания, он узнал, когда в квартиру пришла мать хозяина — к тому времени ее сын скончался в больнице от полученных в ДТП травм.

"Все были пьяными"

В суде также была озвучена информация, что молодые люди, которые пострадали в ДТП, оказались в автомобиле практически случайно. Они вышли из ночного клуба и начали искать такси. Один из таксистов запросил у них за поездку 25 рублей, им это показалось слишком дорого, тогда приятель Радзивановского предложил им добраться за 15 рублей. Две девушки и два молодых человека сели на заднее сиденье автомобиля и через полчаса на МКАД попали в ДТП.

Как рассказала журналистам в кулуарах суда собственник автомобиля, он был "явно в аварийном состоянии, на нем не было бампера, был помят капот".

"Как можно было сесть в такой автомобиль, за рулем которого сидит пьяный человек?!" — недоумевает женщина.

В суде допрашивают других участников рокового застолья. Один из них заявил, что в тот вечер было выпито большое количество спиртных напитков и "все были пьяными".

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяин угнанного авто, обвиняемый и погибший в результате ДТП 33-летний минчанин накануне вместе распивали спиртные напитки в квартире погибшего.

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