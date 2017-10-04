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Белоруса арестовали в Польше за поддельные водительские права
05.10.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси был арестован в Польше за использование поддельного водительского удостоверения, сообщил Подляшский департамент пограничной службы.
Мужчину, ехавшего на легковом автомобиле Opel, остановили 3 октября в приграничном населенном пункте Кузница.
"Подозрения у офицеров вызвали белорусские водительские права, которые мужчина представил для проверки", – сказали в службе.
Там также отметили, что анализ удостоверения подтвердил, что права были изготовлены кустарным способом.
По информации польских пограничников, 39-летний белорус был задержан и передан в полицейский участок в Сокулке.
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Мужчину, ехавшего на легковом автомобиле Opel, остановили 3 октября в приграничном населенном пункте Кузница.
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Архив (ЧП)
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