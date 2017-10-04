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Пожар на заводе "Лукойл" в Нижегородской области: погибли 4 человека

05.10.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Четыре человека стали жертвами пожара на заводе "Лукойл" под Нижним Новгородом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Днем, около 14:30 (по местному времени), 5 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в Кстовском районе, где расположено нефтеперерабатывающее предприятие "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли 217 единиц техники и более 50 человек. Работает лаборатория, которая проводит замеры  уровней ПДК вредных веществ в воздухе.

Жертвами ЧП стали четыре человека — сотрудники подрядной организации, которая проводила подготовительные ремонтные работы на одном из резервуаров на территории предприятия. Данных о пострадавших пока нет.

В пресс-службе администрации района добавили, что пожар не угрожает местным жителям. Огонь также не угрожает основному производству, заверили в "Лукойле". Производство ведется в штатном режиме.

Среди основных версий произошедшего — нарушение правил промышленной безопасности. Ведется расследование, по результатам которого в отношении виновных лиц будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством. 

 
Теги: Минск
 
 
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В региональном МЧС проинформировали, что при подготовке к плановым ремонтным работам резервуара объемом десять тысяч кубических метров произошел взрыв.

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