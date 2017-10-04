Житель Витебска за оскорбление судьи в соцсети получил $3,6 тыс. штрафа

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Витебский областной суд вынес приговор жителю областного центра, который в записи в социальной сети "ВКонтакте" оскорбил судью, сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Мужчина разместил свое мнение о судье суда Первомайского района 18 ноября 2016 года в одной из открытых групп, посвященных Витебску. В связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 391 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление судьи или народного заседателя).

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в оскорблении судьи в связи с осуществлением правосудия", – сказала Платоненко.

Она также уточнила, что мужчине суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 базовых (7200 рублей, или около 3,6 тысячи долларов США – Sputnik).

По словам собеседницы Sputnik приговор в силу не вступил и может быть обжалован.