﻿ Житель Витебска за оскорбление судьи в соцсети получил $3,6 тыс. штрафа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Витебска за оскорбление судьи в соцсети получил $3,6 тыс. штрафа

05.10.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Витебский областной суд вынес приговор жителю областного центра, который в записи в социальной сети "ВКонтакте" оскорбил судью, сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Житель Витебска за оскорбление судьи в соцсети получил ,6 тыс. штрафа
© Sputnik / Виктор Толочко
Лев: интернет-комментарии — это громкие публичные высказывания

Мужчина разместил свое мнение о судье суда Первомайского района 18 ноября 2016 года в одной из  открытых групп, посвященных Витебску. В связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 391 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление судьи или народного заседателя).

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в оскорблении судьи в связи с осуществлением правосудия", – сказала Платоненко.

Она также уточнила, что мужчине суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 базовых (7200 рублей, или около 3,6 тысячи долларов США – Sputnik). 

По словам собеседницы Sputnik приговор в силу не вступил и может быть обжалован. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина разместил свое мнение о судье суда Первомайского района 18 ноября 2016 года в одной из открытых групп, посвященных Витебску.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар на заводе "Лукойл" в Нижегородской области: погибли 4 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика