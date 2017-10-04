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Следователи не нашли криминального следа в гибели солдата под Борисовом

05.10.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Признаков криминального характера в смерти солдата-срочника в воинской части в Борисовском районе не обнаружено, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи не нашли криминального следа в гибели солдата под Борисовом
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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Тело военнослужащего срочной службы было обнаружено в минувший вторник в подвале одного из зданий, находящихся на территории военной части в Борисовском районе. По информации СК, солдат проходил службу в этой части с мая текущего года.

"В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено", — сказала Белоног.

Она отметила, что данные, которые были получены в результате первоначальных мероприятий, указывают на то, что военнослужащий мог покончить с собой.

В ходе доследственной проверки назначен ряд экспертиз, были опрошены сослуживцы и родственники погибшего, а также командиры части.

 
Теги: Минск
 
 
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К такому выводу эксперты пришли в результате первоначальных следственных действий на месте обнаружения тела военнослужащего.

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