Следователи не нашли криминального следа в гибели солдата под Борисовом

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Признаков криминального характера в смерти солдата-срочника в воинской части в Борисовском районе не обнаружено, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



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Тело военнослужащего срочной службы было обнаружено в минувший вторник в подвале одного из зданий, находящихся на территории военной части в Борисовском районе. По информации СК, солдат проходил службу в этой части с мая текущего года.

"В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено", — сказала Белоног.

Она отметила, что данные, которые были получены в результате первоначальных мероприятий, указывают на то, что военнослужащий мог покончить с собой.

В ходе доследственной проверки назначен ряд экспертиз, были опрошены сослуживцы и родственники погибшего, а также командиры части.