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Следователи не нашли криминального следа в гибели солдата под Борисовом
05.10.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Признаков криминального характера в смерти солдата-срочника в воинской части в Борисовском районе не обнаружено, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Тело военнослужащего срочной службы
"В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено", — сказала Белоног.
Она отметила, что данные, которые были получены в результате первоначальных мероприятий, указывают на то, что военнослужащий мог покончить с собой.
В ходе доследственной проверки назначен ряд экспертиз, были опрошены сослуживцы и родственники погибшего, а также командиры части.
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К такому выводу эксперты пришли в результате первоначальных следственных действий на месте обнаружения тела военнослужащего.
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