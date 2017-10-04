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В Лидском районе механизатор во время работы лишился кисти руки

05.10.2017 19:07 — ЧП | Tut.by  
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При уборке кукурузы был тяжело травмирован 49-летний механизатор кормоуборочного комбайна. Все произошло на одном из полей 3 октября около 16 часов в Лидском районе. По данному факту Лидский районный отдел Следственного комитета начал проверку, сообщает газета «Перспектива».


Мужчина, услышав стук барабана измельчительного аппарата комбайна, решил наощупь установить, что произошло и засунул левую руку через смотровой люк в приемный механизм. При этом он не дождался полной остановки вращающихся по инерции режущих ножей. В результате его отрезало кисть.

Пострадавший сейчас находится в больнице. На работе мужчина характеризуется положительно, он высококлассный специалист с большим стажем работы. Во время случившегося механизатор был трезв.

Следователями с участием экспертов и специалистов госинспекции труда уже осмотрено место происшествия. Сейчас изучается документация по охране труда и технике безопасности. Опрошены руководители и работники хозяйства, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Пострадавший сейчас находится в больнице. На работе мужчина характеризуется положительно, он высококлассный специалист с большим стажем работы. Во время...

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