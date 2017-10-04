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Механизатору в Лидском районе во время уборочной оторвало кисть руки

05.10.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Тяжелую травму получил водитель комбайна в ходе уборки кукурузы на поле в Лидском районе, предает газета "Перспектива" со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича.

Инцидент произошел в минувший вторник во второй половине дня. 49-летний комбайнер решил выяснить причину стука в барабане измельчительного аппарата комбайна и засунул руку в механизм, который еще не остановился.

В результате механизатор лишился кисти левой руки и был госпитализирован. По информации издания, ему оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что в момент инцидента мужчина был трезв. Издание приводит характеристику с места работы пострадавшего, где говорится, что механизатор является высококлассным специалистом.

По факту происшествия Лидский районный отдел СК проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Комбайнер в момент происшествия был трезв, но получил травму все же по личной неосторожности.

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