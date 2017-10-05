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Смертник подорвал бомбу у храма в Пакистане: 18 человек погибли
05.10.2017 20:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва возле храма в провинции Белуджистан в Пакистане, передает телеканал
© Sputnik/ Сергей Аверин
Инцидент произошел в четверг днем недалеко от города Дхал-Магси. Террорист-смертник пытался войти в религиозное сооружение, однако полицейские остановили его, тогда он привел в действие взрывное устройство.
Среди 18 погибших — полицейский, который пытался помешать злоумышленнику проникнуть в храм. Еще двое правоохранителей пострадали. По информации телеканала, всего ранения получили 22 человека.
Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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Террорист попытался проникнуть в храм, однако его остановили полицейские, в этот момент он и подорвал себя.
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