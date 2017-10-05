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Слишком усердная японская журналистка умерла от переработки

06.10.2017 08:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Японская журналистка телерадиокомпании NHK скончалась сердечного приступа, вызванного сверхурочной работой, сообщила газета The Japan Times.

Слишком усердная японская журналистка умерла от переработки
© REUTERS/ TT NEWS AGENCY
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31-летняя Мива Садо работала в центральном офисе телекомпании в Токио и занималась освещением политических событий в стране.

Инспекторы трудовых норм, которые выясняли причины кончины журналистки, установили, что результатом диагностированной у женщины сердечной недостаточности, которая привела к приступу и смерти, стала чересчур усердная работа в офисе NHK.

По информации издания, за предыдущий до смерти месяц у Садо было всего два выходных дня, а в последующем – было 159 часов сверхурочной работы.

Как сообщает газета, журналистка умерла в 2013 году, все это время выяснялись причины ее кончины. Тогда сотрудница NHK два месяца освещала выборы в Токийскую столичную ассамблею и в Палату советников Японии и умерла через три дня после их завершения.

Япония является одной из малочисленных стран мира, в которых власти официально признают смерть от переутомления на работе.

 
Теги: Минск
 
 
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Япония является одной из малочисленных стран мира, в которых власти официально признают смерть от переутомления на работе.

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