ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек

06.10.2017 08:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Восемнадцать человек погибли в результате столкновения во Владимирской области пассажирского автобуса Mercedes и поезда.

Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Жуткое ДТП в Ивановском районе: погибли трое детей и водитель

Авария на железнодорожном переезде произошла в ночь на пятницу 6 октября, состав, следующий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, на переезде вблизи станции "Покров" снес автобус с казахстанскими номерами. В транспортном средстве находились более 50 пассажиров.

По информации департамента здравоохранения Владимирской области, в ДТП на железной дороге погибли 18 человек. Пять человек, в том числе двое детей, с травмами госпитализированы. В городе Покров после аварии был открыт пункт временного размещения, сейчас там находятся 34 человека. 

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, группа офицеров МВД уже отправлена во Владимирскую область для выяснения обстоятельств аварии. УМВД по Владимирской области в качестве предварительной причины ДТП назвало поломку пассажирского транспортного средства. 

"У автобуса Mercedes произошла поломка, в момент столкновения автобус находился на переезде на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Личности и национальности погибших граждан уточняются.

Сейчас на месте аварии, по оперативной информации УМЧС по Владимирской области, находятся 52 спасателя и 19 единиц спецтехники, которые устраняют последствия столкновения автобуса и поезда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Личности и национальности погибших граждан уточняются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смертник подорвал бомбу у храма в Пакистане: 18 человек погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика