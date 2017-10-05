Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Восемнадцать человек погибли в результате столкновения во Владимирской области пассажирского автобуса Mercedes и поезда.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Жуткое ДТП в Ивановском районе: погибли трое детей и водитель

Авария на железнодорожном переезде произошла в ночь на пятницу 6 октября, состав, следующий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, на переезде вблизи станции "Покров" снес автобус с казахстанскими номерами. В транспортном средстве находились более 50 пассажиров.

По информации департамента здравоохранения Владимирской области, в ДТП на железной дороге погибли 18 человек. Пять человек, в том числе двое детей, с травмами госпитализированы. В городе Покров после аварии был открыт пункт временного размещения, сейчас там находятся 34 человека.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, группа офицеров МВД уже отправлена во Владимирскую область для выяснения обстоятельств аварии. УМВД по Владимирской области в качестве предварительной причины ДТП назвало поломку пассажирского транспортного средства.

"У автобуса Mercedes произошла поломка, в момент столкновения автобус находился на переезде на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Личности и национальности погибших граждан уточняются.

Сейчас на месте аварии, по оперативной информации УМЧС по Владимирской области, находятся 52 спасателя и 19 единиц спецтехники, которые устраняют последствия столкновения автобуса и поезда.