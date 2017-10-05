ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поиски Максима Мархалюка: сегодня обследуют заболоченные места

06.10.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Спасатели и правоохранители обследуют наиболее тяжело проходимые и заболоченные места Беловежской пущи в Свислочском районе в рамках поисков 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в пятницу в УВД Гродненской области.

Поиски Максима Мархалюка: сегодня обследуют заболоченные места
© Sputnik / Виктор Толочко
Кабакович: СК отрабатывает различные версии пропажи Максима Мархалюка

Уже три недели правоохранители, спасатели и волонтеры ищут десятилетнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Поисковые операции не прекращаются – их обещают проводить до тех пор, пока мальчик не будет найдет.

Будут разыскивать мальчика и пятницу 6 октября: в операции примут участие сотрудники милиции четырех районов Гродненской области, а также военнослужащие внутренних войск и спасатели.

"Сегодня будет продолжено обследование наиболее тяжело проходимых и заболоченных мест", – сообщили в УВД.

В милиции управлении, что информирование о ходе поисковой операции, проходящей в пуще, будет продолжено.

Спустя десять дней после исчезновения мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Криминального следа в его пропаже по-прежнему нет. Не подтвердилась и другая версия о том, что Максим мог сбежать в Польшу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поиски пропавшего 16 сентября в Беловежской пуще мальчика продолжаются уже три недели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Слишком усердная японская журналистка умерла от переработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика