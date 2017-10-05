Поиски Максима Мархалюка: сегодня обследуют заболоченные места

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Спасатели и правоохранители обследуют наиболее тяжело проходимые и заболоченные места Беловежской пущи в Свислочском районе в рамках поисков 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в пятницу в УВД Гродненской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Кабакович: СК отрабатывает различные версии пропажи Максима Мархалюка

Уже три недели правоохранители, спасатели и волонтеры ищут десятилетнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Поисковые операции не прекращаются – их обещают проводить до тех пор, пока мальчик не будет найдет.

Будут разыскивать мальчика и пятницу 6 октября: в операции примут участие сотрудники милиции четырех районов Гродненской области, а также военнослужащие внутренних войск и спасатели.

"Сегодня будет продолжено обследование наиболее тяжело проходимых и заболоченных мест", – сообщили в УВД.

В милиции управлении, что информирование о ходе поисковой операции, проходящей в пуще, будет продолжено.

Спустя десять дней после исчезновения мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Криминального следа в его пропаже по-прежнему нет. Не подтвердилась и другая версия о том, что Максим мог сбежать в Польшу.