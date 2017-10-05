Рабочего засыпало в траншее в Сморгони: возбуждено дело

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено Сморгонским райотделом Следственного комитета в отношении 41-летнего производителя работ ООО по факту нарушения техники безопасности, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ЧП на стройке в райцентре произошло 28 сентября во время модернизации модной из местных АЗС: в траншее грунтом засыпало 36-летнего рабочего, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По словам Шершеневича, ответственному лицу вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

"Расследование уголовного дела взято под личный контроль начальником УСК по Гродненской области", – уточнил представитель управления.

Он также добавил, что окончательная оценка действий подозреваемого будет дана после завершения расследования.

Кроме того, СК примет меры, чтобы впоследствии устранить причины и условия, которые способствовали травмированию рабочего.