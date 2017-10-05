МИНСК, 6 окт – Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила звонивших с сообщениями о якобы минировании в российских городах в сентябре текущего года, заявил глава ведомства Александр Бортников.

Звонки о возможных минированиях поступают в крупных городах России с 9 сентября: в разные дни из-за подобных сообщений была парализована жизнь в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Саратове и других городах.

Ущерб –300 млн рублей

Граждан эвакуировали из торговых центров, офисных зданий, учреждений образования и других объектов полусотни городов. Подобное не могло не привести к заметному финансовому ущербу.

"Экономику мы считали на первых днях – более 300 миллионов рублей (более 5,2 миллиона долларов – Sputnik) понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки", – заявил накануне вечером Бортников.

Однако эта оценка предварительная. После финальных подсчетов ущерб экономике страны может быть еще выше.

Хулиганов установили

Неизвестные сообщали о минированиях при помощи IP-телефонии – связи через интернет, при которой сложно отследить звонящих. Однако ФСБ удалось установить "минеров".

"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать – это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", – заявил Бортников.

По словам директора ФСБ, у злоумышленников есть и пособники на территории России. Сейчас работу по розыску организаторов ведомство осуществляет с партнерами.

"Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", – отметил Бортников.

Ответственность необходимо ужесточить

Депутаты Государственной думы уже предложили ужесточить ответственность за терроризм, к обсуждению вопроса подключена и ФСБ.

"Мы поработаем с законодателями, депутатским корпусом, чтобы проанализировать еще раз то, что происходило", – заверил Бортников.

Ответственность за ложные сообщения о террористических угрозах существует, однако Бортников предложил "еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать".