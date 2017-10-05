|
Шторм "Ксавьер" в Германии унес жизни семи человек
06.10.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Шторм "Ксавьер" унес жизни семи человек в Германии, сообщает Sputnik Германия.
Пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение. Пожарная служба Гамбурга сообщила о восьмистах случаях выезда на помощь обратившимся.
Шторм повалил деревья в городах Германии, что стало причиной человеческих жертв среди автомобилистов. В Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль, из-за чего одна из пассажирок погибла, еще одну успели доставить в больницу. В городе Ной-Карштедт погиб водитель грузовика, на который также упало дерево дерево, сообщил представитель полиции в Ростоке. Четыре человека погибли а автомобилях в федеральной земле Бранденбург.
Движение поездов на севере Германии, в Берлине и в некоторых регионах на востоке было остановлено.
В берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд приостановлена разгрузка прибывших лайнеров. В сети появилось видео опасной посадки самолета в аэропорту Дюссельдорфа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германской метеослужбе сообщили, что скорость штормового ветра на горе Броккен порой достигала 180 километров в час. Пожарные Берлина получили за полчаса почти...
|
Архив (ЧП)
Комментарии