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Шторм "Ксавьер" в Германии унес жизни семи человек

06.10.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Шторм "Ксавьер" унес жизни семи человек в Германии, сообщает Sputnik Германия.

Пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение. Пожарная служба Гамбурга сообщила о восьмистах случаях выезда на помощь обратившимся.

Шторм повалил деревья в городах Германии, что стало причиной человеческих жертв среди автомобилистов. В Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль, из-за чего одна из пассажирок погибла, еще одну успели доставить в больницу. В городе Ной-Карштедт погиб водитель грузовика, на который также упало дерево дерево, сообщил представитель полиции в Ростоке. Четыре человека погибли а автомобилях в федеральной земле Бранденбург.

​Движение поездов на севере Германии, в Берлине и в некоторых регионах на востоке было остановлено.

В берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд приостановлена разгрузка прибывших лайнеров. В сети появилось видео опасной посадки самолета в аэропорту Дюссельдорфа.

 
Теги: Минск
 
 
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