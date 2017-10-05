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В Сморгони рабочего засыпало грунтом: мужчина в больнице, прораб под следствием
Инцидент произошел 28 сентября в Сморгони на территории модернизируемой заправки. При выполнении земляных работ одного из рабочих, 36-летнего монтажника, засыпало и прижало обрушившимся грунтом,
Из траншеи пострадавшего откопали другие рабочие и прораб. Мужчина получил множественные травмы, он в больнице.
Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего прораба — за нарушения правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
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Инцидент произошел 28 сентября в Сморгони на территории модернизируемой заправки. При выполнении земляных работ одного из рабочих, 36-летнего монтажника, засыпало и...
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Архив (ЧП)
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