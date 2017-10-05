В Сморгони рабочего засыпало грунтом: мужчина в больнице, прораб под следствием

Инцидент произошел 28 сентября в Сморгони на территории модернизируемой заправки. При выполнении земляных работ одного из рабочих, 36-летнего монтажника, засыпало и прижало обрушившимся грунтом, сообщает Следственный комитет.





Из траншеи пострадавшего откопали другие рабочие и прораб. Мужчина получил множественные травмы, он в больнице.

Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего прораба — за нарушения правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.