В Речице у мужчины в гараже нашли более 2 кг марихуаны

Более двух кг высушенной марихуаны обнаружили в гараже жителя Речицы оперативники, сообщили в МВД.

Мужчина был задержан в четверг сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Возбуждено уголовное дело.

За незаконный оборот наркотических средств ему грозит до пяти лет тюрьмы.