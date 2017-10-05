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В Речице у мужчины в гараже нашли более 2 кг марихуаны

06.10.2017 10:27 — ЧП | Tut.by  
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Более двух кг высушенной марихуаны обнаружили в гараже жителя Речицы оперативники, сообщили в МВД.

Мужчина был задержан в четверг сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Возбуждено уголовное дело.

За незаконный оборот наркотических средств ему грозит до пяти лет тюрьмы.

 
 
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