|
В Речице у мужчины в гараже нашли более 2 кг марихуаны
Более двух кг высушенной марихуаны обнаружили в гараже жителя Речицы оперативники, сообщили в МВД.
Мужчина был задержан в четверг сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
Возбуждено уголовное дело.
За незаконный оборот наркотических средств ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии