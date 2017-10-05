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СК России уточнило количество жертв аварии под Владимиром

06.10.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Следственный комитет России уточнил количество жертв ДТП во Владимирской области: в результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и поезда в пятницу погибли не 18 человек, как сообщалось ранее, а 16, среди погибших один ребенок.

СК России уточнило количество жертв аварии под Владимиром
© Sputnik/ Сергей Паршуков
Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек

Авария на железнодорожном переезде возле города Покров произошла в ночь на пятницу 6 октября. Состав, следующий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, снес автобус с казахстанскими номерами. По некоторым данным, автобус заглох на переезде. Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

В автобусе находились более 50 пассажиров.

По информации департамента здравоохранения Владимирской области, пять человек, в том числе двое детей, с травмами были доставлены в больницу. В Доме культуры Покрова организовали пункт временного размещения, куда привезли пассажиров автобуса – более 30 человек. Их обеспечили питанием и теплой одеждой, оказали другую необходимую помощь, сообщается на официальном сайте Покровского муниципального образования.

Областные власти взяли под личный контроль ситуацию с аварией. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выехала на место происшествия.

В поезде никто не пострадал 

Пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП во Владимирской области сообщило РИА Новости со ссылкой на РЖД. 

"В поезде никто не пострадал", — сказали в РЖД.

Меду тем движение на участке железной дороги, где произошла авария, восстановлено. Поезда идут с небольшими задержками. Полиция по-прежнему охраняет место происшествия. 

Возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по факту аварии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП не пострадали; на место происшествия выехала губернатор Владимирской области.

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