СК России уточнило количество жертв аварии под Владимиром

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Следственный комитет России уточнил количество жертв ДТП во Владимирской области: в результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и поезда в пятницу погибли не 18 человек, как сообщалось ранее, а 16, среди погибших один ребенок.



© Sputnik/ Сергей Паршуков Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек

Авария на железнодорожном переезде возле города Покров произошла в ночь на пятницу 6 октября. Состав, следующий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, снес автобус с казахстанскими номерами. По некоторым данным, автобус заглох на переезде. Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

В автобусе находились более 50 пассажиров.

По информации департамента здравоохранения Владимирской области, пять человек, в том числе двое детей, с травмами были доставлены в больницу. В Доме культуры Покрова организовали пункт временного размещения, куда привезли пассажиров автобуса – более 30 человек. Их обеспечили питанием и теплой одеждой, оказали другую необходимую помощь, сообщается на официальном сайте Покровского муниципального образования.

Областные власти взяли под личный контроль ситуацию с аварией. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выехала на место происшествия.

В поезде никто не пострадал

Пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП во Владимирской области сообщило РИА Новости со ссылкой на РЖД.

"В поезде никто не пострадал", — сказали в РЖД.

Меду тем движение на участке железной дороги, где произошла авария, восстановлено. Поезда идут с небольшими задержками. Полиция по-прежнему охраняет место происшествия.

Возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по факту аварии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.