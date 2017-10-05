СК: Максима Мархалюка объявили в международный розыск

МИНСК, 6 окт Sputnik. Десятилетнего белоруса Максима Мархалюка, пропавшего в середине сентября в Беловежской пуще, объявили в международный розыск, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Ребенок пропал 16 сентября: Максим отправился за грибами в Беловежскую пущу с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковая операция продолжается до сих пор. Среди версий исчезновения мальчика следователи называют, в том числе, и криминальные.

"Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, его фото и описание направлены в Интерпол", — сказал Кабакович.