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СК: Максима Мархалюка объявили в международный розыск
06.10.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт Sputnik. Десятилетнего белоруса Максима Мархалюка, пропавшего в середине сентября в Беловежской пуще, объявили в международный розыск, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
Ребенок пропал 16 сентября: Максим отправился за грибами в Беловежскую пущу с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковая операция продолжается до сих пор. Среди версий исчезновения мальчика следователи называют, в том числе, и криминальные.
"Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, его фото и описание направлены в Интерпол", — сказал Кабакович.
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МИНСК, 6 окт Sputnik. Десятилетнего белоруса Максима Мархалюка, пропавшего в середине сентября в Беловежской пуще, объявили в международный розыск, сообщил Sputnik...
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