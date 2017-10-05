﻿ В Мозырском районе мужчина до приезда МЧС спас из горящего дома соседей. 21.by
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В Мозырском районе мужчина до приезда МЧС спас из горящего дома соседей

06.10.2017 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в частном доме в деревне Свириновка вспынул днем 5 октября. Внутри горящего жилища находились люди. Спас пенсионеров сосед, сообщили в МЧС.


Мужчина находился на улице и заметил, что из-под кровли соседского дома идет дым. Зная о том, что в помещении могли находиться люди, он поспешил на помощь. Сначала обнаружил хозяина дома и вывел его на улицу. Затем вернулся за его супругой — при помощи молотка разбил окно и также помог ей выбраться из горящего дома.

Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар. Дом серьезно пострадал: огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждено имущество. Но зато все живы. Об отважном соседе известно, что он работает водолазом ОСВОДа.

Причина пожара устанавливается. Одна из главных версий — перекал печи.

 
 
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Пожар в частном доме в деревне Свириновка вспынул днем 5 октября. Внутри горящего жилища находились люди.

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