В Ошмянах парень обстрелял девушек из пневматики за отказ подойти к нему

В Ошмянах молодой человек из пневматического пистолета обстрелял двух девушек, учащихся местного колледжа, за то, что те отказались подходить к его машине, сообщает милиция региона.



Фото: Reuters, носит иллюстративный характер

Подруги вечером вышли на крыльцо общежития, позже сюда подъехал автомобиль. Один из пассажиров окликнул девушек — попросил подойти. Они отказалась. После этого молодой человек достал пистолет и выстрелил в девушек.

Одной из подруг шарик попал в бровь. Другую хулиган ранил в предплечье.

О случившемся потерпевшие утром рассказали в администрации колледжа, представители которой и обратились в милицию.

Хулигана задержали. Им оказался 18-летний местный житель, который знал одну из пострадавших. По его словам, в девушек стал стрелять из-за того, что она отказалась подойти.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.