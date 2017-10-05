﻿ В Ошмянах парень обстрелял девушек из пневматики за отказ подойти к нему. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ошмянах парень обстрелял девушек из пневматики за отказ подойти к нему

06.10.2017 11:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ошмянах молодой человек из пневматического пистолета обстрелял двух девушек, учащихся местного колледжа, за то, что те отказались подходить к его машине, сообщает милиция региона.


Фото: Reuters, носит иллюстративный характер

Подруги вечером вышли на крыльцо общежития, позже сюда подъехал автомобиль. Один из пассажиров окликнул девушек — попросил подойти. Они отказалась. После этого молодой человек достал пистолет и выстрелил в девушек.

Одной из подруг шарик попал в бровь. Другую хулиган ранил в предплечье.

О случившемся потерпевшие утром рассказали в администрации колледжа, представители которой и обратились в милицию.

Хулигана задержали. Им оказался 18-летний местный житель, который знал одну из пострадавших. По его словам, в девушек стал стрелять из-за того, что она отказалась подойти.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из подруг шарик попал в бровь. Другую хулиган ранил в предплечье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Мозырском районе мужчина до приезда МЧС спас из горящего дома соседей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика