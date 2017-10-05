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В Ошмянах парень обстрелял девушек из пневматики за отказ подойти к нему
В Ошмянах молодой человек из пневматического пистолета обстрелял двух девушек, учащихся местного колледжа, за то, что те отказались подходить к его машине,
Подруги вечером вышли на крыльцо общежития, позже сюда подъехал автомобиль. Один из пассажиров окликнул девушек — попросил подойти. Они отказалась. После этого молодой человек достал пистолет и выстрелил в девушек.
Одной из подруг шарик попал в бровь. Другую хулиган ранил в предплечье.
О случившемся потерпевшие утром рассказали в администрации колледжа, представители которой и обратились в милицию.
Хулигана задержали. Им оказался 18-летний местный житель, который знал одну из пострадавших. По его словам, в девушек стал стрелять из-за того, что она отказалась подойти.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Одной из подруг шарик попал в бровь. Другую хулиган ранил в предплечье.
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Архив (ЧП)
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