Бездомный подозревается в убийстве пенсионера в Дзержинском районе

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области предъявило обвинение 42-летнему уроженцу Дзержинского района, который подозревается в убийстве престарелого мужчине, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Убившим пенсионерку в Добруше женщинам дали 42 года на троих

Родственники погибшего подали заявление в милицию 23 мая. Они обнаружили мужчину 1946 года рождения мертвым, сидящим на диване у себя дома в Дзержинском районе. После было установлено, что обстоятельства его смерти имели криминальный характер.

Отработав все возможные версии, следователи установили личность лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 42-летний уроженец Дзержинского района, не имеющий постоянного места жительства.

Как стало известно следствию, хозяин дома приютил своего знакомого бездомного. Предложил ему пожить у него некоторое время и помогать по хозяйству.

Накануне убийства оба распивали спиртное. Потом у них завязалась словесная перепалка, после чего подозреваемый сначала избил пенсионера, а потом задушил его.

Убитого оставил дома, а прибывшим в гости его родственникам сказал, что тот спит. После их отъезда фигурант завесил на окнах шторы, закрыл дверь на навесной замок снаружи, выбросил ключи. Сам скрылся в Столбцовском районе, где его и задержали.

"Находясь под следствием, фигурант давал противоречивые показания и постоянно их менял", – рассказала Белоног.

Была проведена экспертиза, которая показала: по своему психическому состоянию мужчина мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Задержанному предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное в отношении заведомо престарелого). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.