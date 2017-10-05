﻿ Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода

06.10.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нетрезвый мужчина получил ранения в результате наезда троллейбуса на пешеходном переходе в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода
© Фото: Progomel
ДТП по-белорусски: под Речицей перевернулся набитый картошкой Mercedes

ДТП произошло утром 6 октября на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Черного.

"Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина угодил под колеса поворачивавшего на перекрестке троллейбуса.

Пешеход в аварии получил тяжелые травы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пешеход в аварии получил тяжелые травы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бездомный подозревается в убийстве пенсионера в Дзержинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика