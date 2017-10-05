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Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода
06.10.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нетрезвый мужчина получил ранения в результате наезда троллейбуса на пешеходном переходе в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
ДТП произошло утром 6 октября на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Черного.
"Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что мужчина угодил под колеса поворачивавшего на перекрестке троллейбуса.
Пешеход в аварии получил тяжелые травы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Пешеход в аварии получил тяжелые травы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.
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