Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нетрезвый мужчина получил ранения в результате наезда троллейбуса на пешеходном переходе в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

ДТП произошло утром 6 октября на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Черного.

"Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина угодил под колеса поворачивавшего на перекрестке троллейбуса.

Пешеход в аварии получил тяжелые травы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.