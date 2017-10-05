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Житель Ошмян обстрелял из пневматики отказавших ему девушек

06.10.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 окт – Sputnik. Житель Ошмян обстрелял из пневматического пистолета девушек, не пожелавших с ним общаться, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Житель Ошмян обстрелял из пневматики отказавших ему девушек
© Фото: ВКонтакте / Новый Гродно
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Пострадавшие накануне вечером вышли на крыльцо общежития местного колледжа. Вскоре подъехал автомобиль, один из пассажиров окликнул девушек, попросив их подойти. Они ему отказали, после чего молодой человек достал пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении представительниц слабого пола, затем автомобиль скрылся с места преступления.

"Одна девушка была ранена в предплечье, у второй травмирована бровь", — сказал Белозеров. 

В настоящее время подозреваемый, местный житель 1999 года рождения, задержан. В милиции он признался, что с одной из пострадавших знаком. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Одна пострадавшая была ранена в предплечье, у второй в результате стрельбы травмирована бровь.

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