Житель Ошмян обстрелял из пневматики отказавших ему девушек

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Житель Ошмян обстрелял из пневматического пистолета девушек, не пожелавших с ним общаться, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Пострадавшие накануне вечером вышли на крыльцо общежития местного колледжа. Вскоре подъехал автомобиль, один из пассажиров окликнул девушек, попросив их подойти. Они ему отказали, после чего молодой человек достал пистолет и произвел несколько выстрелов в направлении представительниц слабого пола, затем автомобиль скрылся с места преступления.

"Одна девушка была ранена в предплечье, у второй травмирована бровь", — сказал Белозеров.

В настоящее время подозреваемый, местный житель 1999 года рождения, задержан. В милиции он признался, что с одной из пострадавших знаком.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).