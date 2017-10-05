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УЕФА открыл против БАТЭ дело за болельщика с флагом

06.10.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл в отношении белорусского клуба БАТЭ (Борисов) дисциплинарное дело по итогам матча группового раунда Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

28 сентября БАТЭ на "Борисов-Арене" принимал "канониров" из Лондона. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В конце первого тайма на поле выбежал болельщик, в руках которого был бело-красно-белый флаг. Фаната задержали, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста.

В пятницу стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарный процесс в отношении борисовчан. Данный вопрос будет рассмотрен соответствующей комиссией 19 октября, в день домашнего матча БАТЭ против немецкого "Кельна".

Перед игрой с "Арсеналом" руководство БАТЭ предупреждало, что запрещено нарушать порядок на стадионе во время матча: выбегать на футбольное поле, использовать пиротехнику, скандировать дискриминационные лозунги и прочее. Эти действия могут повлечь за собой санкции со стороны УЕФА и штраф, предупредили в клубе.

"Давайте поддерживать свои любимые команды красиво, громко и в то же время в полном соответствии с законами и регламентом УЕФА", — призывали в БАТЭ.

Однако зрителя, приехавшего из Вилейки, эти предупреждения не остановили.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед поединком с "Арсеналом" борисовский клуб предупредил болельщиков о запрете выбегать на поле и скандировать лозунги.

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