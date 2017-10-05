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Водолаз в Мозырском районе спас на пожаре соседа и его жену

06.10.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Водолаз ОСВОД спас на пожаре пожилую пару, живущую с ним по соседству, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС Беларуси.

Водолаз в Мозырском районе спас на пожаре соседа и его жену
© Pixabay
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В минувший четверг мужчина, находясь на улице, заметил дым, который шел из-под кровли соседнего дома. Зная, что внутри могут находиться хозяева – пожилые супруги, – бросился им на помощь. 

В доме мужчина обнаружил хозяина, которого вывел на улицу. Затем спасенный указал на окно в комнате, отметив, что там находится его супруга. 

Когда к месту вызова в прибыли подразделения МЧС, оба пенсионера находились на улице. Никто их них серьезно не пострадал. Пожар был ликвидирован. 

Причина возгорания пока устанавливается, предполагается, что пенсионеры могли нарушить правила эксплуатации печного отопления. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник ОСВОД проявил бдительность, что позволило ему попробовать себя в роли пожарного.

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