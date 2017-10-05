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Водолаз в Мозырском районе спас на пожаре соседа и его жену
06.10.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Водолаз ОСВОД спас на пожаре пожилую пару, живущую с ним по соседству, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС Беларуси.
В минувший четверг мужчина, находясь на улице, заметил дым, который шел из-под кровли соседнего дома. Зная, что внутри могут находиться хозяева – пожилые супруги, – бросился им на помощь.
В доме мужчина обнаружил хозяина, которого вывел на улицу. Затем спасенный указал на окно в комнате, отметив, что там находится его супруга.
Когда к месту вызова в прибыли подразделения МЧС, оба пенсионера находились на улице. Никто их них серьезно не пострадал. Пожар был ликвидирован.
Причина возгорания пока устанавливается, предполагается, что пенсионеры могли нарушить правила эксплуатации печного отопления.
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Сотрудник ОСВОД проявил бдительность, что позволило ему попробовать себя в роли пожарного.
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