Водолаз в Мозырском районе спас на пожаре соседа и его жену

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Водолаз ОСВОД спас на пожаре пожилую пару, живущую с ним по соседству, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС Беларуси.



© Pixabay Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе

В минувший четверг мужчина, находясь на улице, заметил дым, который шел из-под кровли соседнего дома. Зная, что внутри могут находиться хозяева – пожилые супруги, – бросился им на помощь.

В доме мужчина обнаружил хозяина, которого вывел на улицу. Затем спасенный указал на окно в комнате, отметив, что там находится его супруга.

Когда к месту вызова в прибыли подразделения МЧС, оба пенсионера находились на улице. Никто их них серьезно не пострадал. Пожар был ликвидирован.

Причина возгорания пока устанавливается, предполагается, что пенсионеры могли нарушить правила эксплуатации печного отопления.