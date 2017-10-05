Чисто женская угроза в Мозыре: кое-что кое-кому ножом отрежу

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Мозыря, которая угрожала бывшему мужу ножом, сообщил телеканал " Мозырь ".



© Pixabay Неизвестный напал с ножом на сотрудника ТЦ в центре Барановичей

Пикантность данной ситуации в том, что мужчина снял за мобильный телефон, как его бывшая жена, выбежав из кухни с ножом, угрожает отрезать ему определенные части тела. Мужчина написал заявление в милицию.

"В отношении женщины, которая в ходе конфликта с бывшем супругом, возникшего на фоне раздела имущества, угрожала ему причинением тяжких телесных повреждений, используя при этом нож", – заявил в эфире телеканала старший следователь Мозырского РОСК Геннадий Скарговский.

По его словам, уголовное дело возбудили по ст. 186 "Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества" Уголовного кодекса Беларуси. Ее санкция предусматривает штраф, исправительные работы на срок до года или арест до шести месяцев.

В сюжете телеканала рассказали, что бывшие супруги не смогли договориться по вопросу раздела квартиры. Женщина собралась после развода уехать из города, где у нее не сложилась личная жизнь. При этом она решила пустить в свою комнату постояльцев. Мужчина не принял вариант жены, начался затяжной конфликт с регулярными ссорами.

Чисто женское убийство

В правоохранительных органах сообщили, что в последние годы в Беларуси отмечается рост преступлений, в том числе тяжких, которые совершают женщины в отношении мужей, бывших мужей и сожителей. "При чем большинство из них совершается в состоянии алкогольного опьянения. Женщины более жестко стали отвечать на агрессию со стороны своих спутников", – сказали собеседники Sputnik.

В данной связи они напомнили, что около семи лет назад в Минске была задержана женщина, которая отрезала мужу гениталии, мужчина скончался на месте. Было установлено, что женщину долгое время мучала ревность и в один из дней она подошла к спящему мужу с кухонным ножом и лишила его части мужского достоинства.

Осознав содеянное, она позвонила взрослому сыну, тот приехал и вызвал милицию. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 139 УК (убийство).