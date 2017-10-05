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В Минске в районе корпуса БГЭУ нашли убитую девушку

06.10.2017 13:37 — ЧП | Tut.by  
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В районе одного из корпусов экономического университета в Минске нашли тело девушки. Администрация учреждения просит студентов быть бдительными — такие объявления они увидели в стенах учреждения 6 октября.

Сообщается, якобы в ночь с 5 на 6 октября произошло убийство девушки «на канале возле БГЭУ». Судя по всему, речь о корпусе № 4 на Партизанском проспекте, где рядом есть водоем. Снимок объявления студенты публикуют в соцсетях.

В Следственном комитете Беларуси подтвердили TUT.BY, что в Заводском районе Минска найдено тело 23-летней девушки. По данному факту сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

«Поводов для опасений граждан за свою безопасность нет, — заверила официальный представитель СК Юлия Гончарова. — Сотрудниками милиции, а также следователями сейчас проводится активная работа по изобличению лиц, подозреваемых в совершении преступления. В этой связи, на настоящий момент, эта исчерпывающая информация о случившемся».

 
Теги: Минск
 
 
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По данному факту сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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