Россиянин пытался вывезти из Беларуси чемодан денег

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гражданин России пытался провезти через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.

Мужчина следовал поездом "Варшава – Москва", сумма, которую он пытался перевезти, в 27 раз превышала допустимую для провоза наличности без декларирования.

"Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело", – рассказали на брестской таможне.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность – штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

В августе текущего года в республиканском пункте таможенного оформления "Мокраны" у жителя Волынской области, выезжавшего из Беларуси на автомобиле в качестве пассажира, были обнаружены 15,3 тысячи долларов США.

С начала года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств. Только в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.