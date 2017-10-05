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Россиянин пытался вывезти из Беларуси чемодан денег
06.10.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гражданин России пытался провезти через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.
© Фото: Брестская таможня
Мужчина следовал поездом "Варшава – Москва", сумма, которую он пытался перевезти, в 27 раз превышала допустимую для провоза наличности без декларирования.
"Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело", – рассказали на брестской таможне.
Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность – штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.
В августе текущего года в республиканском пункте таможенного оформления "Мокраны" у жителя Волынской области, выезжавшего из Беларуси на автомобиле в качестве пассажира, были обнаружены 15,3 тысячи долларов США.
С начала года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств. Только в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.
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Гражданина России на границе задержали брестские таможенники, деньги мужчина вез под подкладкой чемодана.
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