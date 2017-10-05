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Россиянин пытался вывезти из Беларуси чемодан денег

06.10.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гражданин России пытался провезти через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.

Россиянин пытался вывезти из Беларуси чемодан денег
© Фото: Брестская таможня
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Мужчина следовал поездом "Варшава – Москва", сумма, которую он пытался перевезти, в 27 раз превышала допустимую для провоза наличности без декларирования.

"Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело", – рассказали на брестской таможне.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность – штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. 

В августе текущего года в республиканском пункте таможенного оформления "Мокраны" у жителя Волынской области, выезжавшего из Беларуси на автомобиле в качестве пассажира, были обнаружены 15,3 тысячи долларов США.

С начала года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств. Только в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданина России на границе задержали брестские таможенники, деньги мужчина вез под подкладкой чемодана.

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