В лесу Лунинецкого района умер грибник

В лесу вблизи деревни Ситницкий Двор Лунинецкого района умер местный житель. Он отправился в лес за грибами и скончался от сердечного приступа.

— 70-летний пенсионер проживал один. Имел заболевание сердечно-сосудистой системы и недавно перенес инфаркт. Утром он ушел за грибами и не вернулся. На следующий день родственники организовали поиск. Рядом с телом нашли таблетки нитроглицерина, — рассказал официальный представитель милиции региона Сергей Дученко.

С начала грибного сезона в милицию Брестчины поступило более 80 сообщений о пропавших сборщиках грибов и ягод. Одного из них, 79-летнего пенсионера из Кобринского района, ищут до сих пор. Дедушка, предположительно, ушел за лозой, так как увлекался плетением корзин.