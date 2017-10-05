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В лесу Лунинецкого района умер грибник

06.10.2017 14:00 — ЧП | Tut.by  
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В лесу вблизи деревни Ситницкий Двор Лунинецкого района умер местный житель. Он отправился в лес за грибами и скончался от сердечного приступа.

— 70-летний пенсионер проживал один. Имел заболевание сердечно-сосудистой системы и недавно перенес инфаркт. Утром он ушел за грибами и не вернулся. На следующий день родственники организовали поиск. Рядом с телом нашли таблетки нитроглицерина, — рассказал официальный представитель милиции региона Сергей Дученко.

С начала грибного сезона в милицию Брестчины поступило более 80 сообщений о пропавших сборщиках грибов и ягод. Одного из них, 79-летнего пенсионера из Кобринского района, ищут до сих пор. Дедушка, предположительно, ушел за лозой, так как увлекался плетением корзин.

 
 
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Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

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