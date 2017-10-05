Пьяная девушка на Audi в Пинске сбила столб

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нетрезвая девушка на легковом автомобиле Audi снесла бетонный столб в Бресте, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



ГАИ Минска Троллейбус сбил на переходе в Минске пьяного пешехода

ДТП произошло в среду 4 октября около 20:50 на улице Рокоссовского областного центра.

"По предварительной информации, 18-летняя жительница Бреста на автомобиле Audi, не учла погодные условия и, не справившись с управлением, врезалась в забор и осветительную мачту", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии водитель не пострадала, машина получила механические повреждения.

Сотрудники ГАИ впоследствии установили, что на момент ДТП водитель была пьяна – 1,07 промилле. По информации инспекции, права юная брестчанка получила около трех недель назад.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.