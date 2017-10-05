|
Пьяная девушка на Audi в Пинске сбила столб
06.10.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нетрезвая девушка на легковом автомобиле Audi снесла бетонный столб в Бресте, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло в среду 4 октября около 20:50 на улице Рокоссовского областного центра.
"По предварительной информации, 18-летняя жительница Бреста на автомобиле Audi, не учла погодные условия и, не справившись с управлением, врезалась в забор и осветительную мачту", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в аварии водитель не пострадала, машина получила механические повреждения.
Сотрудники ГАИ впоследствии установили, что на момент ДТП водитель была пьяна – 1,07 промилле. По информации инспекции, права юная брестчанка получила около трех недель назад.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации инспекции, права юная брестчанка получила около трех недель назад.
|
Архив (ЧП)
Комментарии